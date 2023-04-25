AYM heyeti Anıtkabir'de! AYM Başkanı Arslan'dan tarafsız yargı mesajı!













Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) başkanlık görevini sürdüren Zühtü Arslan ve beraberinde bulunan heyet, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 61.yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'e bir ziayertte bulundular. Arslan, beraberindeki Başkan Yardımcısı ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüdü ve Anıtkabir'e geldi.Anıtkabir'e çelenk bırakan Arslan ve beraberindekiler, saygı duruşunun hemen ardından Anıtkabir'in önünde bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Arslan daha sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne giderek Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şunları söyledi:"61. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yeniden Anayasa Mahkemesi'nin huzurunda bulunmaktayız. Milletimize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Anayasa Mahkemesi olarak halkın temel hak ve özgürlüklerin korunması için çalışıyoruz. Bunu adil ve demokratik bir hukuk devleti olarak da gelecek yüzyıllara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun."