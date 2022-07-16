Ayna karşısında bikini defilesi yapan Çağla Şıkel, tüm güzelliğini sergiledi!













Çağla Şıkel'den bikini defilesi

Bir dönem ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile evli olan ve evliliğinden Kuzey ve Uzay adını verdiği iki oğlu olan Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra çocuklarıyla birlikte bir yaşam sürüyor. Yaz tatilini geçirmek için çocuklarıyla birlikte tatil beldesine giden Çağla Şıkel, burada denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.Her anını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Şıkel, Instagram hesabından son olarak ayna karşısında yaptığı bikini defilesini yayınladı. Birbirinden iddialı bikinileri sergileyen Şıkel'in fit hali herkesi kendisine hayran bıraktı.Şuan 43 yaşında ve iki çocuk annesi olan hem güzelliğinden hem de fit görüntüsünden hiç birşey kaybetmeyen Çağla Şıkel, görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartıyor.Tatilini geçirdiği evde ayna karşısına geçen ve birbirinden güzle ve iddialı bikinileri peş peşe deneyerek mini bir defile yapan Çağla Şıkel, o anlarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Zamanının büyük bir bölümünü spora ayıran Çağla Şıkel'in emeğinin karşılığını aldığı muhteşem kaslarından anlaşılıyor. Fit hali ile tüm övgüleri toplayan güzel model son bikinili pozları ile sosyal medyayı sallarken aynı zamanda etrafı çok dağıttığını da itiraf etti.