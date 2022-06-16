Aynı anda 3 maaş birden! SSK, BAĞ-KUR Emekli Sandığı için başvuru yeterli

Yasalar gereği sosyal güvenlikle kadınlara imkanlar sağlanmaktadır. Bunlardan biri de hem anne ve baba hem de eşten maaş bağlanması mümkün. Öncelik olarak vefat eden eşin sosyal güvencesinin( SKK-BAĞ-KUR-Emekli Sandığı) ne olduğuna bakılıyor. Bu durumda da geride kalan eşe maaş bağlanmaktadır. Maaşın bağlanabilmesi için eşin Ekim 2008 senesinden sonra vefatı durumda en az 1800 gün prim ödemiş olunması gerekmektedir. Ekim 2008 senesinden sonra vefat eden eşin SSKlı olması halinde 5 seneden beri sigortası var ise en az 900 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

BAĞ-KUR lu sigortalının Ekim 2008 senesinden önce vefat etmiş olması durumunda ise 1800 gün prim ödenmiş olması yeterli olacaktır.

Aynı anda 3 maaş alabilmek için farklı statülerde olunması gerekli

Kadının kendisnin sigortalı olması durumda emekli maaşı alıyor olması dul maaşı almasına engel değildir. Ancak çift maaş alabilmek için iki önemli ayrıntı var.

*İster eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008’den önce mi sonra mı vefat ettiği durumdur.

*Sigorta statüleri yani SSK’lı mı BAĞ-KUR’lu mu Emekli Sandığı’Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden BAĞ-KUR emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. Dikkat edilirse burada maaşlar ‘üç farklı sigorta sistemine göre’ bağlanılmaktadır.

Yetim maaşı evlendiğinde kesilir, boşandığında yeniden bağlanır

Anne yada babasını kaybeden kız çocuğu, evlenene yada sigortalı işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı almaktadır. Kız çocuğu evlenirse veya bir işe girerse aylık kesilmektedir. Boşandığında veya işten ayrıldığında aylık yeniden bağlanabilir. Memur yada memur emeklisi olan kıza Emekli Sandığı yetim aylığı bağlanmamaktadır. Vefat eden eş SSK veya BAĞ-KUR’lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi ise maaşın yüzde 75’ini almaktadır.

Eğer ki hiç güvenceye sahip değil ise;

Türkiye’de 84 milyonluk nüfusun, 8,2 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Bunun yüzde 56’sı kadın. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olan kadınlara, devlet tarafından ‘65 yaş aylığı’ adı altında maaş bağlanıyor. Bu tutar da 1.084 lira. 65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; yaş, gelir ve sosyal güvence. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Bu yıl için hanedeki kişi başına gelir ise 1.416 liranın altında olacak. Maaşlar; doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlara ayın 5’inde, 1-6 arası olanlara ayın 6’sında, 2-7 arasında olanlara ayın 7’sinde, 3-8 olanlara ayın 8’inde ve 4-9 arası olanlara da 9’unda ödeniyor. Başvuru ikamet edilen ildeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen yapılabiliyor.

Kadınlara, anne ve babanın vefat tarihlerine ve bağlı oldukları sigorta türüne göre de aylık bağlanıyor. Burada üç önemli tarih var:

Eğer ki vefat 1 Ekim 2008 senesinden sonra ise;

İkisi SSK’lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenmektedir. İkisi de Bağkur’lu ise yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı bağlanılmaktadır. İkisi memur ise tercih edilen aylık bağlanabilmektedir. Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödemesi yapılmaktadır.

İki vefat da 1 Ekim 2008 senesinden önce ise;

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenmektedir. İkisi de SSK’lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım bağlanmaktadır. İkisi de Bağkur’lu ise tek maaş ödenmektedir. İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008’den önce başladıysa, tercih edilen aylık tam olarak bağlanmaktadır.

Anne ve babanın vefatının 30 Eylül 2008 senesi sonrası olması durumunda;

Her ikisi de SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanılmaktadır. Her ikisi BAĞ-KUR’lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenmektedir. Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanılmaktadır. Her ikisi de 1 Ekim 2008 senesinden önce memur olan eski memursa, yüksek olan maaş verilmektedir. Her ikisi de 1 Ekim 2008 senesinden sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanılmaktadır. Anne, babadan biri BAĞ-KUR ya da SSK’lı, diğeri Emekli Sandığı’na tabi ise yetim iki maaşı da tam olarak almaktadır.