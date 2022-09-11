Aynı yerde iki günde üçüncü kaza













Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi Muallimköy Mahallesi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 MG 6794 plakasına sahip otomobil ile F.A. idaresindeki 42 V 7221 plakasına sahip Opel marka otomobil Osmangazi Köprüsü'ne çıkan yol ayrımında çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. 34 MG 6794 plakasına sahip otomobilde yolcu olarak bulunan Z.F. ve G.I.'nın yaralandığı bilgisi verildi. Ambulansa alınan iki yaralıdan Z.F.'ye ayakta tedavi uygulanırken G.I. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, aynı yerde son 2 günde 3'üncü kez kaza meydana gelmesi dikkat çekti.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.