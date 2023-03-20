Ayrılık acısından eser yok! Mert Yazıcıoğlu Dilan Çiçek Deniz ile fena yakalandı: Afra küplere binecek!

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Kamuoyu Önüne Çıkma

Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz arasında filizlenen aşk, magazin basınının manşetlerinden inmiyor. Yeni çift geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Richard" adlı tiyatro oyununda görüntülendi. Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz, önceki ilişkilerini geride bırakırken, birbirlerinin arkadaşlığında huzur bulmuş görünüyor.Geçtiğimiz günlerde oyuncu Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile yeniden aşkı bulmuş gibi görünüyor. Benzer şekilde Dilan Çiçek Deniz de daha önce Thor Saevarsoon ile nişanlanmış ancak yollarını ayırmıştı.Tiyatro oyunu sırasında Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in el ele görülmesi ilişkileri hakkında söylentilere yol açtı.