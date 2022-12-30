Ayrılık sonrası Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen Burak Deniz’in görüntülendiği isim herkesi şoke etti

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu model Didem Soydan ile ayrılmıştı. Dijital platform Netflix için hazırlanan yerli proje Şamheran dizisinde partneri güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz’den biten ilişkisi ve yeni aşk iddiaları hakkında bir açıklama gelmemişti.
Güzel oyuncudan yalanlama geldiSerenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in sette aşk yaşamaya başladıkları ve ilişkileri henüz yeni olduğu için gözlerden uzak kalmak istedikleri iddia edilmişti. Yılın bomba aşkı iddiasıyla yapılan haberler için güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan iddialara yalanlama geldi. ‘Yılın son yalan haberi’ diyerek iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.
Yakışıklı oyuncu eski sevgilisi ile görüntülendi
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz meslektaşı ve eski sevgilisi güzel oyuncu Büşra Develi ile 3 yıllık birlikteliklerini 2018 de sonlandırmış. Bir süre sonra model Didem Soydan ile birlikteliğe başlamıştı. Eski sevgililer yılın son gününde Beyoğlu’nda bulunan ünlü camiasının gözde mekanı Soho House’da görüntülendi. Mekanda sohbet edip kahve içtikleri görülen Burak Deniz ve Büşra Develi’nin mekandan beraber ayrıldığı ve güzel oyuncunun motoru ile ayrıldığı görüldü. Bir hayranları tarafından görüntülenen eski çiftin arkadaş olarak mı yoksa biten ilişkiye yeni bir şans için mi bir araya geldiği merak konusu oldu.