MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 22:01

Ayşe Yüksel'in o hallerini görenler mest oldu! Survivor Ayşe mini etekli halleri beğeni rekoru kırdı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ayşe Yüksel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla konuşulurken güzelliği ise beğeni rekorları kırdı. Ayşe Yüksel'in mini etekli o halleri sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 22:01
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Ayşe Yüksel'in o hallerini görenler mest oldu! Survivor Ayşe mini etekli halleri beğeni rekoru kırdı


TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'un başarılı yarışmacısı Ayşe Yüksel instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken hayran kitlesi ise yorum yapmadan geçmedi. Aktif kullanıcı olan Yüksel'in mini etekli paylaşımları ise ses getirdi.

survıvor ayşe



2000 yılında dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Tenis alanı üzerinde kendini geliştiren başarılı isim şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumcu olarak ekranlarda yer alıyor.

Ayşe yüksel mini etek

İnstagram hesabında 603 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in pembe mini etekli halleri ise çok konuşuldu. "Her zaman mutlu olun ve gülümseyin" notuyla paylaşılan pozlar haberimizde. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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