Ayşe Yüksel'in o hallerini görenler mest oldu! Survivor Ayşe mini etekli halleri beğeni rekoru kırdı













TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'un başarılı yarışmacısı Ayşe Yüksel instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken hayran kitlesi ise yorum yapmadan geçmedi. Aktif kullanıcı olan Yüksel'in mini etekli paylaşımları ise ses getirdi.2000 yılında dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Tenis alanı üzerinde kendini geliştiren başarılı isim şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumcu olarak ekranlarda yer alıyor.İnstagram hesabında 603 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in pembe mini etekli halleri ise çok konuşuldu. "Her zaman mutlu olun ve gülümseyin" notuyla paylaşılan pozlar haberimizde.