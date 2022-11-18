Halk TV ekranlarının sevilen programı Medya Mahallesi bugün yine ekranda seyirciyle buluştu. Ancak programın sevilen sunucusu Ayşenur Arslan programda yer almadı. Peki, Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmadı? Cevabı haberimizde...
MEDYA
18 Kasım 2022 - 21:33
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
Halk TV'nin sevilen programı Medya Mahallesi yoğun bir seyirci kitlesine sahip. Programın sunucusu olarak ekranlara gelen Ayşenur Arslan'ı yayında göremeyenlerse Arslan'ın neden yayına çıkmadığını merak etti. Peki, Ayşenur Arslan'a ne oldu, neden yayına çıkmadı? İşte, Ayşenur Arslan'ın son durumu...
MEDYA
18 Kasım 2022 - 21:33
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