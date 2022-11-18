MEDYA
18 Kasım 2022 - 21:33

Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?

Halk TV'nin sevilen programı Medya Mahallesi yoğun bir seyirci kitlesine sahip. Programın sunucusu olarak ekranlara gelen Ayşenur Arslan'ı yayında göremeyenlerse Arslan'ın neden yayına çıkmadığını merak etti. Peki, Ayşenur Arslan'a ne oldu, neden yayına çıkmadı? İşte, Ayşenur Arslan'ın son durumu...

MEDYA
18 Kasım 2022 - 21:33
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Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?


Halk TV ekranlarının sevilen programı Medya Mahallesi bugün yine ekranda seyirciyle buluştu. Ancak programın sevilen sunucusu Ayşenur Arslan programda yer almadı. Peki, Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmadı? Cevabı haberimizde...

AYŞE NUR ARSLAN HASTALANDI MI?

Halk TV'nin sevilen programı Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan'ın son yayında neden olmadığına dair kanal bir açıklama yapmadı. Ancak, sevilen sunucunun sosyal medya hesabına sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları dikkat çekti.



 ayşenur arslan

MEDYA MAHALLESİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜNLER?

Sevilen program Medya Mahallesi, yeni bölümleriyle hafta içinde hergün saat 11:00-13:00 arasında ekrana geliyor. Bu yıl 10. yayın yaşını kutlayan programda, mahallenin gündeme bakış açısı anlatılıyor. Ayrıca hem düne hem de bugüne bakan program, ülkemiz ile dünyayı bekleyen gelişmeleri de aktarıyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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