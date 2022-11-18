Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?







AYŞE NUR ARSLAN HASTALANDI MI?







MEDYA MAHALLESİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜNLER?

Halk TV ekranlarının sevilen programı Medya Mahallesi bugün yine ekranda seyirciyle buluştu. Ancak programın sevilen sunucusu Ayşenur Arslan programda yer almadı. Peki, Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmadı? Cevabı haberimizde...Halk TV'nin sevilen programı Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan'ın son yayında neden olmadığına dair kanal bir açıklama yapmadı. Ancak, sevilen sunucunun sosyal medya hesabına sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları dikkat çekti.Sevilen program Medya Mahallesi, yeni bölümleriyle hafta içinde hergün saat 11:00-13:00 arasında ekrana geliyor. Bu yıl 10. yayın yaşını kutlayan programda, mahallenin gündeme bakış açısı anlatılıyor. Ayrıca hem düne hem de bugüne bakan program, ülkemiz ile dünyayı bekleyen gelişmeleri de aktarıyor.