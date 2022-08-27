Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 16:43

Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında bilgiler

FOX TV ekranlarında başlayan Benimle Söyle yarışması izleyicilerin beğenisi toplaması üzerine sıkça araştırılmaya da başlandı. Benimle Söyle yarışmasının jüri koltuğunda oturan isimler arasında Ayta Sözeri de bulunmaktadır. Bunun üzerine izleyiciler Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aramaya başladı. Ayta Sözeri hakkında merak edilenler haberimizde...

Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 16:43
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Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında bilgiler
İnternet arama motorundan sıklıkla araştırılan Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Ayta Sözeri merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok dizi de yer alan Sözeri, şimdilerde jüri koltuğunda olurken dikkatleri üzerine tekrardan çekti. Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında? Ayta Sözeri hayatına dair detaylar...

Ayta Sözeri kimdir, nereli, kaç yaşında?

31 Mart 1976 yılında Almanya'da dünyaya gelen Sözeri'nin anne tarafı Çerkes'tir. 1982 yılında İzmir'e taşınan Ayta hayatının en büyük kararını alarak cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Geçirdiği ameliyat sonrasında üniversite hayatına başlayan Sözeri, Türk müziği eğitimi aldı. Aralarında minik serçe lakabı ile bilinen Sezen Aksu'nun vokalistliğinde bulundu.

Türkiye'nin ilk trans oyuncusu olarak kayıtlara geçen Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBTT aktivistidir. Birçok dizi ve filmde yer alan sevilen oyuncu ise şimdilerde Benimle Söyle yarışmasının jüri koltuğunda yer aldı.

Ayta Sözeri kimdir?

Ayta Sözeri yer aldığı yapımlar

Hayat Bağları,

Dadı,

Arka Sokaklar,

Kuzey Rüzgarı,

Parmaklıklar Ardında,

Dudaktan Kalbe,

Akasya Durağı,

Güneşi Gördüm,

Kahramanlar,

Teslimiyet,

Kadın Krallığı,

Papatyam,

Acayip Hikayeler,

Kayıp Şehir,

Yalan Dünya,

Hadi Ya,

Paramparça,

Ulan İstanbul,

Tehlikeyle Flört,

Koca Dünya,

Aile Arasında,

Meryem.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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