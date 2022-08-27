İnternet arama motorundan sıklıkla araştırılan Benimle Söyle yarışmasının jüri üyesi Ayta Sözeri merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok dizi de yer alan Sözeri, şimdilerde jüri koltuğunda olurken dikkatleri üzerine tekrardan çekti. Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında? Ayta Sözeri hayatına dair detaylar...
Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 16:43
Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında bilgiler
FOX TV ekranlarında başlayan Benimle Söyle yarışması izleyicilerin beğenisi toplaması üzerine sıkça araştırılmaya da başlandı. Benimle Söyle yarışmasının jüri koltuğunda oturan isimler arasında Ayta Sözeri de bulunmaktadır. Bunun üzerine izleyiciler Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aramaya başladı. Ayta Sözeri hakkında merak edilenler haberimizde...
Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 16:43
EDİTOR
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