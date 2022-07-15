79 yaşında olan Aytaç Kardüz tatile gittiği Bodrum'da vefat etti. Güzelliği ile hayran bırakan bir zamanların haber spikeri kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Ankara'da toprağa verilecek 79 yaşındaki Aytaç Kardüz 10 yıldır bakım evinde yaşamını sürdürüyordu. Vefat sebebi henüz netlik kazanmadı. Aytaç Kardüz'ün cenazesi uzun yıllar hayatını sürdürdüğü Başkent'te toprağa verilecek. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Kim Kimdir
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Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT'nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
TRT'nin ilk spikeri olan Aytaç Kardüz vefat etti. TRT de gençliğinde haber spikeri yapan Aytaç Kardüz gözlerini yumdu. İşte detaylar...
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