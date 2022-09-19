Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botların içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yollandı. Bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-8 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri gönderilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:04
Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri gönderilen 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:04
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