Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 51 göçmen kurtarıldı













Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik botların içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen düğmeye bastı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.