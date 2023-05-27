Yemek Tarifleri
27 Mayıs 2023 - 13:55

Az malzemeli enfes lezzet! Ansızın gelen misafirlere şipşak tarif!

Az malzemeli enfes lezzet! Ansızın gelen misafirlere şipşak tarif! İşte size harika bir tarif: Sadece 3 malzemeyle muhteşem bir kek yapabilirsiniz. Bu tarifle her an tatlınız elinizin altında olacak. İhtiyacınız olan malzemeler ise şunlar...

Yemek Tarifleri
27 Mayıs 2023 - 13:55
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Az malzemeli enfes lezzet! Ansızın gelen misafirlere şipşak tarif!
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muhteşem kekAz malzemeli enfes lezzet! Ansızın gelen misafirlere şipşak tarif! İşte size harika bir tarif: Sadece 3 malzemeyle muhteşem bir kek yapabilirsiniz. Bu tarifle her an tatlınız elinizin altında olacak. İhtiyacınız olan malzemeler ise şunlar... 

ÜÇ MALZEMEYLE MUHTEŞEM KEK

3 Malzemeli Kek Tarifi İçin Malzemeler:



4 adet yumurta

4 yemek kaşığı nutella (tepeleme)

1 su bardağı elenmiş un

Yapılışı:

Yumurtaları ve nutellayı uygun bir kabın içinde iyice karıştırarak çırpalım.

Karışıma elenmiş unu ekleyip iyice karışmasını sağlayalım.

Pişirme kağıdı serili bir tepsiye karışımı dökelim.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim.

Pişen keki fırından çıkarıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu pratik tarifle sadece 3 malzemeyle lezzetli bir kek yapabilirsiniz. Yumurtaları ve nutellayı çırptıktan sonra unu ekleyip karıştırarak hazırlanan karışımı tepsiye dökerek pişirebilirsiniz. 180°C fırında 15 dakika kadar pişirilen kek, servise hazır hale gelecektir. Hızlı ve kolay bir tarif olmasıyla da dikkat çeken bu 3 malzemeli keki, her an tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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