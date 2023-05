ÜÇ MALZEMEYLE MUHTEŞEM KEK







Az malzemeli enfes lezzet! Ansızın gelen misafirlere şipşak tarif! İşte size harika bir tarif: Sadece 3 malzemeyle muhteşem bir kek yapabilirsiniz. Bu tarifle her an tatlınız elinizin altında olacak. İhtiyacınız olan malzemeler ise şunlar...3 Malzemeli Kek Tarifi İçin Malzemeler:4 adet yumurta 4 yemek kaşığı nutella (tepeleme) 1 su bardağı elenmiş un Yapılışı: Yumurtaları ve nutellayı uygun bir kabın içinde iyice karıştırarak çırpalım. Karışıma elenmiş unu ekleyip iyice karışmasını sağlayalım. Pişirme kağıdı serili bir tepsiye karışımı dökelim. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim. Pişen keki fırından çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun! Bu pratik tarifle sadece 3 malzemeyle lezzetli bir kek yapabilirsiniz. Yumurtaları ve nutellayı çırptıktan sonra unu ekleyip karıştırarak hazırlanan karışımı tepsiye dökerek pişirebilirsiniz. 180°C fırında 15 dakika kadar pişirilen kek, servise hazır hale gelecektir. Hızlı ve kolay bir tarif olmasıyla da dikkat çeken bu 3 malzemeli keki, her an tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!