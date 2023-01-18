Başvuru sürecinin tamamlanmasına günler kala, 1.100 TL'lik devlet desteğinden faydalanabilmek için vakit kaybetmeden başvuru yapılması gerekiyor. Yapılan açıklamalara göre; devlet desteğine T.C. kimlik numarasının son hanesi ile birlikte başvurulabilmektedir.
EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 18:00
Az önce açıklandı! PTT kasasını boşaltıyor: Başvuran vatandaşlara 1.100 TL devlet desteği ödenecek! O tarihe dikkat
Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için devlet desteği, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edecek. PTT şubeleri ve devletin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışma neticesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik olarak bir nebze de olsa refaha kavuşacak. Çalışmanın detayları haberimizde...
EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 18:00