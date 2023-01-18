Az önce açıklandı! PTT kasasını boşaltıyor: Başvuran vatandaşlara 1.100 TL devlet desteği ödenecek! O tarihe dikkat







BAŞVURULAR NETİCESİNDE 1.100 TL DESTEK SAĞLANIYOR







Başvuru sürecinin tamamlanmasına günler kala, 1.100 TL'lik devlet desteğinden faydalanabilmek için vakit kaybetmeden başvuru yapılması gerekiyor. Yapılan açıklamalara göre; devlet desteğine T.C. kimlik numarasının son hanesi ile birlikte başvurulabilmektedir.1.100 TL devlet desteği, ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT hesapları aracılığıyla yatırılıyor. Devletin sunmuş olduğu bu destekten faydalanmak için ise, E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu desteğine milyonlarca başvuru yağarken, bu destek maddi anlamda ihtiyacı olan kişilere karşılıksız olarak sunuluyor. Geliri belli bir sınırın altında olan aileler, bu destekten karşılıksız olarak yararlanabilecektir. Gerekli evraklarla başvuruda bulunan bu aileler, 1.100 TL'lik bu yardım için hak kazanabiliyorlar. Bu hizmeti geçmişten günümüze sürdürmeye devam eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dar gelirli aileler için 1.100 TL'lik bu desteği her ay düzenli bir şekilde yatırıyor.