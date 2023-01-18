EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 18:00

Az önce açıklandı! PTT kasasını boşaltıyor: Başvuran vatandaşlara 1.100 TL devlet desteği ödenecek! O tarihe dikkat

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için devlet desteği, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edecek. PTT şubeleri ve devletin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışma neticesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik olarak bir nebze de olsa refaha kavuşacak. Çalışmanın detayları haberimizde...

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 18:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Az önce açıklandı! PTT kasasını boşaltıyor: Başvuran vatandaşlara 1.100 TL devlet desteği ödenecek! O tarihe dikkat
TAKİP ETTAKİP ET


Başvuru sürecinin tamamlanmasına günler kala, 1.100 TL'lik devlet desteğinden faydalanabilmek için vakit kaybetmeden başvuru yapılması gerekiyor. Yapılan açıklamalara göre; devlet desteğine T.C. kimlik numarasının son hanesi ile birlikte başvurulabilmektedir. 

BAŞVURULAR NETİCESİNDE 1.100 TL DESTEK SAĞLANIYOR

1.100 TL devlet desteği, ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT hesapları aracılığıyla yatırılıyor. Devletin sunmuş olduğu bu destekten faydalanmak için ise, E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu desteğine milyonlarca başvuru yağarken, bu destek maddi anlamda ihtiyacı olan kişilere karşılıksız olarak sunuluyor. Geliri belli bir sınırın altında olan aileler, bu destekten karşılıksız olarak yararlanabilecektir. Gerekli evraklarla başvuruda bulunan bu aileler, 1.100 TL'lik bu yardım için hak kazanabiliyorlar. Bu hizmeti geçmişten günümüze sürdürmeye devam eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dar gelirli aileler için 1.100 TL'lik bu desteği her ay düzenli bir şekilde yatırıyor.



ptt

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ