Deprem bölgesinde ilk günden bu zamana kadar destek veren ve ücretsiz uçuş hizmeti sağlayan THY depremzedelerin tahliyesi için destek vermeye devam ediyor. Vatandaşlar uçuşların ne zamana kadar ücretsiz olacağını merak ederken konu hakkında açıklamalar yapıldı. İşte, THY ücretsiz uçakların tarihi haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
22 Şubat 2023 - 17:00
Az önce açıklandı! Uçakla seyahat 1 Mart'a kadar bedava olacak: Firmalardan açıklama!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber 10 ilde ciddi hasarlar yaşanırken çeşitli kurumlardan destek eli uzatıldı. Depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçaklarını uçuşa hazırlayan THY bir açıklamada daha bulundu. THY uçakları ücretsiz mi? İşte detaylar...
YAŞAM
22 Şubat 2023 - 17:00