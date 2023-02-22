Az önce açıklandı! Uçakla seyahat 1 Mart'a kadar bedava olacak: Firmalardan açıklama!







1 MART'A KADAR ÜCRETSİZ UÇAKLAR DEVAM EDİYOR







TAHLİYE UÇUŞLARI

Deprem bölgesinde ilk günden bu zamana kadar destek veren ve ücretsiz uçuş hizmeti sağlayan THY depremzedelerin tahliyesi için destek vermeye devam ediyor. Vatandaşlar uçuşların ne zamana kadar ücretsiz olacağını merak ederken konu hakkında açıklamalar yapıldı. İşte, THY ücretsiz uçakların tarihi haberimizde yer almaktadır.Konu hakkında çok geçmeden açıklama gelirken Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşların 1 Mart 2023 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Rezervasyonu olan yolculara öncelik tanınırken boş yer kalması durumunda ise yolcular rezervasyonsuz olarak kabul görülecektir.6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremle beraber arama kurtarma çalışmaları başlarken THY ücretsiz uçaklar düzenledi. 265 bin 754 vatandaş taşırken THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 1.516 gidiş dönüş seferin yapıldığını belirtti. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşındığı bilgisi verildi.