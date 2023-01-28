Az önce açıklandı! Ziraat Bankası kişi başı 40.000 TL verecek! Milyonlar bayram etti, her aileden başvuru yağıyor. Ziraat Bankasından emekli ve memurlara özel kredi desteği geldi. Uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile verilecek kredinin detayları belli oldu. İhtiyaç kredisi kapsamında verilecek olan krediye ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASINDAN KREDİ DESTEĞİBu yıl bankalar kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. İhtiyaçların artması, masrafların çoğalması nedeniyle bankalardan ihtiyaç kredi kampanyalarını sıklıkla duyuruluyor. Şimdi de Ziraat Bankasından düşük faizlerle birlikte, uygun ödeme ve taksit seçenekleriyle beraber 40 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. 40 bin TL'lik nakit kredi desteğinden faydalanmak için bankaya müracaatta bulunmanız gerekiyor. Kredi destek ödemeleri 3 gün içinde hesabınıza aktarılıyor.
Ziraat Bankasından maaş alanlar emekli ve memurlar için verilecek olan kredinin detayları müşteriler ile paylaşıldı. Acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz acil nakit para ödemelerinizi üç günlük süre içerisinde alabileceksiniz. Ziraat Bankası bu ödemelerinizi alabilmek için mobil bankacılık üzerinden de işlemlerinizi kolayca halledebileceğinizi duyurdu. Kredi notunuzun uygun olması halinde 36 aya varan vade seçenekleri ile birlikte nakit paranızı alabilirsiniz.