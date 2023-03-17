Finans
17 Mart 2023 - 21:30

Az önce duyuru yapıldı! Her eve 10.000 TL devlet desteği verilecek: O şarta uyanlar hesaplarına baksın!

Depremzedeler için sağlanan destek miktarı belli oldu! Ödemelerin başladığı bilgisi verildi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezinde açıklamalara yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Finans
17 Mart 2023 - 21:30
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Az önce duyuru yapıldı! Her eve 10.000 TL devlet desteği verilecek: O şarta uyanlar hesaplarına baksın!
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Deprem bölgelerinde 261.757 aile başına 15000 Türk Lirası taşınma yardımının yapıldığına dair açıklama yapan Oktay, “Yetiştiricilerimiz için 16 bin ton hayvan yemi temin edildi. Çiftçilerimizin kredileri 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelendi. Çiftçilerimizin hesabına 3,4 milyar TL yatırıldı. Şehirlerimizin tamamını konutuyla sanayisiyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Türkiye’de afetzedelere bulunan yardımlar KKTC’de bulunan afetzedelere de sağlanacaktır” dedi. 

Hane başına 10 bin TL ödeme



Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirasının, 74 milyar 118 milyon 164 bin Türk Lirasının hesaplara geçtiğine değinen Oktay, “Toplanan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin ihyasına harcanacaktır” ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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