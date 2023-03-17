Az önce duyuru yapıldı! Her eve 10.000 TL devlet desteği verilecek: O şarta uyanlar hesaplarına baksın!













Deprem bölgelerinde 261.757 aile başına 15000 Türk Lirası taşınma yardımının yapıldığına dair açıklama yapan Oktay, “Yetiştiricilerimiz için 16 bin ton hayvan yemi temin edildi. Çiftçilerimizin kredileri 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelendi. Çiftçilerimizin hesabına 3,4 milyar TL yatırıldı. Şehirlerimizin tamamını konutuyla sanayisiyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Türkiye’de afetzedelere bulunan yardımlar KKTC’de bulunan afetzedelere de sağlanacaktır” dedi.Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirasının, 74 milyar 118 milyon 164 bin Türk Lirasının hesaplara geçtiğine değinen Oktay, “Toplanan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin ihyasına harcanacaktır” ifadelerini kullandı.