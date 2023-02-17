Az önce duyuru yapıldı! O kişilere 4.000 TL maaş bağlanıyor: Hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu!







DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN NAKİT DESTEKLERİ BAŞLADI







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak yaşanan iki büyük deprem sonrasında depremzede vatandaşlar için yapılacak ödemelerin detayları belli olmaya başladı. Peki 4 bin TL ödeme için başvuru yapmak gerekiyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili derinden sarsan asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem sonrasında deprem bölgesinde olan vatandaşlar için nakit desteklerinin de ayrıntıları açıklanmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği olarak bilinen ödemeler sigortalı vatandaşın 12 aylık prim esasına göre hesaplanıyor ve günlük olarak kazancının yüzde 60'ı ödeniyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanan ödenek 4 bin TL olarak hesaplanıyor. Deprem bölgesi olarak ilan edilen illerdeki vatandaşların işten çıkarılma durumları ya da işsiz kalma durumları için İşsizlik Sigorta Fonu İŞKUR üzerinden ödenecek.Verilen habere göre çalışma ödemeleri, işsizlik maaşları 5 Mart ve 28 Şubat tarihleri arasında yapılması gerekenler 16 Şubat tarihinde hak sahiplerinin hesabına geçti. Sigorta ve prim ödemeleri borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. EYT'li vatandaşın 6 Şubat- 31 Ağustos tarihi arasında ödemesi gereken ve askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmalar da ertelendi. Deprem sebebiyle eşini, anne babasını ya da çocuğunu kaybeden vatandaşlara 1 Mart tarihinden itibaren ölüm maaşı bağlanacak. Maaş için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden talep belgesi doldurularak veya SGK'ya giderek veya posta göndererek yapılabilecek. Deprem sebebiyle yaşanan bölgede kamu personeli olup izinli olanlar görevlerini yapmış sayılacak ve hakları saklı olacak.