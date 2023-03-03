Az önce duyuruldu! Artık bu işlem için tek kuruş para alınmayacak!













MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’den sınavlara girecek olanların merakla beklediği konuyla alakalı açıklama yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafınca yapılan açıklamada, depremden dolayı ek başvurularda %50 ek ücretin alınmayacağına değinildi.Konu ile ilgili açıklamada şöyle denildi: "ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız, ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendik, bu bölgeler nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağını beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak"2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacak. Adaylar başvuruları için, ÖSYM sınav koordinatörlükleri aracılığıyla 6 Mart 2023 tarihinde mesainin son saatine kadar ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulaması üzerinden 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a dek yapabilecektir.