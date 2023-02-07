Az önce duyuruldu: Bu kişilere koşulsuz 30.000 TL para ödenecek!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanya sayesinde vatandaşlar 30000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecek. 30000 TL'YE KADAR NAKİT ÖDEME ALACAK VATANDAŞLARA BAŞLATILAN KAMPANYA DUYURUSU
Bugün, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni bir kampanya duyuruldu. 30000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi verilecektir. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, belirtilen politikalara uygun olarak kredi
işlemlerini gerçekleştirebilmek için resmi internet sitelerinden başvurularını yapabilecekler.
EMEKLİ VATANDAŞLAR DA BAŞVURABİLECEK!
Emekli vatandaşlar ve sigortalı olarak çalışan diğer vatandaşlar da ihtiyaç kredisi başvurusu adı altında başvuruda bulunabilecekler. Bankalar, başvurulara 5 dakika içerisinde sonuç vermeyi taahhüt ediyor. Gelir belgesiz olarak 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi için banka müşterisi olan vatandaşların başvuruları kabul ediliyor. 36 ay vadeli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olduklarını düşündüklerinde, işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Kampanyalardan faydalanacak olan vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde uygun faiz oranları ile kredi ödemeleri alabiliyor. Bu kampanyalar, vatandaşlara acil ihtiyaçlarını karşılayacak kredi kullanma fırsatı sunuyor. Aynı gün içinde kredi ödemelerinin yapılmasını sağlayan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için banka müşterisi olmaları gerekmektedir.