Az önce duyuruldu! O ilde 14 Nisan tarihine kadar yasaklandı: Bunlar yapılamayacak

14 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile (15) gün süreyle her türlü açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Yasak uygulanmaya bugün itibariyle başlandı ve vatandaşlara duyuru yapıldı.Yasak kararının gerekçeleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkemizde meydana gelen terör eylemleri olduğu belirtilerek, terör örgütleri elemanları veya sempatizanları tarafından provokatif eylemler yapılması ihtimali değerlendirilmiştir. Bu nedenle, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında her türlü açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, toplu karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile hava faaliyetleri, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler 31/03/2023 günü saat 00.01'den 14/04/2023 günü saat 23.59'a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır. Yasak kararı, kamu düzeni ve güvenliği ile can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla alınmıştır.