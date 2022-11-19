EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 22:08

Az önce duyuruldu: Otomobil alacakları bayram ettiren haber! Matrah düzenlemesi için tarih açıklandı: Paranızı hazırlayın!

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi yapılmasına ilişkin haberler basında yer almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak açıkladı.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 22:08
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Az önce duyuruldu: Otomobil alacakları bayram ettiren haber! Matrah düzenlemesi için tarih açıklandı: Paranızı hazırlayın!


Otomobil almak isteyenlerin gözü kulağı bakanlıktan gelecek açıklamadaydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile milyonların beklediği matrah düzenlemesi için tarih açıklandı. Merakla beklenen matrah düzenlemesi için beklenen açıklama Bakan Nebati’den geldi.

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar bir süredir ÖTV ve matrah düzenlemesini bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile sıfır otomobillerde ÖTV indirimi uygulanmayacağı yalnızca matrah düzenlemesi yapılacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından milyonlar matrah düzenlemesinin ne zaman çıkacağını merak ederken önemli açıklama yapıldı.

Matrah düzenlemesi için tarih verildi



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda sıfır otomobillerdeki matrah düzenlemesi gündemdeydi. Edinilen bilgiye göre Bakan Nebati, görüşmeler esnasında sıfır otomobillerde yapılacak matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirterek tarih verdi.

Bakan Nebati, görüşme sonunda sosyal medya hesabından bir takım açıklamalarda bulundu. Toplantıda görüş ve önerilerin yanında devreye aldıkları uygulamalarla ilgili konuştuklarını belirtti. Buna göre otomobillerde matrah düzenlemesinin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milyonların beklediği ÖTV indirimine ilişkin konuşmuş ve ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından gözler matrah düzenlemesine çevrilirken bunun için de tarih belirlendi.

Matrah düzenlemesi nedir?

Matrah, vergilendirmeye esas alınan kazancın belirlenmesinde temel alınmaktadır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanmaktadır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulmaktadır.

Sıfır otomobillerde yapılacak matrah düzenlemesinin ardından fiyatlarda belirgin bir düşüş gerçekleşmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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