Az önce müjdelendi! O tarihe kadar başvuranlar 4.130 TL nakit para alacak!

Yeni seneyle birlikte asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zam sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de sosyal destek ödemelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili oldu. Peki kadınlar ve çocuklar için verilen destekler ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTIYOR
Eşinden boşanan, eşini kaybeden ya da çalışmayan kadınlar için verilen maddi destek devam ediyor. Eşini kaybeden ve çocukları olan kişinin aldığı ödemeler vefat eden kişinin ödediği prim gününe göre değişiyor. Bu maaş yılda iki kez memur maaşı ile aynı oranda artıyor. 2022 senesinin son ayında belirlenen enflasyon oranlarından sonra asgari ücret ve memur maaşlarının zam oranları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşla paylaşılmıştı. İhtiyacı olan kadın vatandaşlar eşinden veya babasından dolayı maddi destek alabiliyor ve bu maaş tutarı taban maaş olarak belirleniyor. Maaş hisse oranına göre belirleniyor ve zam oranlarıyla birlikte değişkenlik gösteriyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR
Bu sosyal destekten faydalanacak ve eşini kaybeden kadının ölüm maaşı alabilmesi için vefat eden eşinin en az 1800 prim gününü doldurmuş olması gerekiyor. SGK'lı olanların en az 5 sene sigortası ve 900 primi olduğu zaman maaş bağlanıyor. Erkekler için SGK
ve Bağ Kur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin maaşının yüzde 50 oranı eşine maaş olarak bağlanıyor. Eğer ölen erkek kişi sigortalı değilse ve Bağ Kur sigortası yatmıyorsa eşi maaşının yüzde 75'ini alır.