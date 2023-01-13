Azar azar alan tomar tomar harcayacak! Doları altını solladı: Yatırımcıların yeni gözdesi o olacak!







FAKİR FUKARANIN YATIRIM ARACI OLDU!







"GÜMÜŞ VE ALTININ TOPLANMA YILI"

Ekonomi uzmanı Mert Başaran, piyasaya dair yaptığı yeni değerlendirmede altın ile gümüşün bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı olacağını açıkladı. Başaran, aynı zamanda altın ve gümüş yatırımcılarını sevindirecek müjdeyi de verdi.Son değerlendirmesinde gümüş yatırımına değinen Mert Başaran, gümüşün fakir fukaranın yatırım aracı olduğunu belirtti."27 ve 28'lere çıkacak. Bu yıl gümüş ile altının toparlanma yılı olacak. Altın sürekli yukarı gidiyor. Ben 1,5 ay içinde 1.200 TL'ye çıkacağını tahmin ediyorum. Seçimler sonrasında da 1500 ile 1600 TL'ye yükselecek. Ons altın ise tırmanışa geçecek. Dolardaki yükselmeyle birlikte altın ile gümüş iyi bir sene geçirecek."