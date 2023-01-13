Ekonomi uzmanı Mert Başaran, piyasaya dair yaptığı yeni değerlendirmede altın ile gümüşün bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı olacağını açıkladı. Başaran, aynı zamanda altın ve gümüş yatırımcılarını sevindirecek müjdeyi de verdi.
Finans
13 Ocak 2023 - 18:45
Azar azar alan tomar tomar harcayacak! Doları altını solladı: Yatırımcıların yeni gözdesi o olacak!
Yatırımcıların yakından takip ettiği ekonomi uzmanı Mert Başaran'dan yeni dolar ve altın yorumu geldi. İşte, yatırımcılar için altın değerinde olan o değerlendirme...
Finans
13 Ocak 2023 - 18:45