Finans
13 Ocak 2023 - 18:45

Azar azar alan tomar tomar harcayacak! Doları altını solladı: Yatırımcıların yeni gözdesi o olacak!

Yatırımcıların yakından takip ettiği ekonomi uzmanı Mert Başaran'dan yeni dolar ve altın yorumu geldi. İşte, yatırımcılar için altın değerinde olan o değerlendirme...

Finans
13 Ocak 2023 - 18:45
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Azar azar alan tomar tomar harcayacak! Doları altını solladı: Yatırımcıların yeni gözdesi o olacak!
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Ekonomi uzmanı Mert Başaran, piyasaya dair yaptığı yeni değerlendirmede altın ile gümüşün bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı olacağını açıkladı. Başaran, aynı zamanda altın ve gümüş yatırımcılarını sevindirecek müjdeyi de verdi.

FAKİR FUKARANIN YATIRIM ARACI OLDU!

Son değerlendirmesinde gümüş yatırımına değinen Mert Başaran, gümüşün fakir fukaranın yatırım aracı olduğunu belirtti.



 altın dolar ve gümüş

"GÜMÜŞ VE ALTININ TOPLANMA YILI"

"27 ve 28'lere çıkacak. Bu yıl gümüş ile altının toparlanma yılı olacak. Altın sürekli yukarı gidiyor. Ben 1,5 ay içinde 1.200 TL'ye çıkacağını tahmin ediyorum. Seçimler sonrasında da 1500 ile 1600 TL'ye yükselecek. Ons altın ise tırmanışa geçecek. Dolardaki yükselmeyle birlikte altın ile gümüş iyi bir sene geçirecek."

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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