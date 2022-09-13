DÜNYA
13 Eylül 2022 - 16:43

Azerbaycan'dan BM'ye mektup

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına mayın döşemek dahil yasaya aykırı adımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, Ermenistan'ın savaş suçlarının durdurulması ve Ermenistan'ın cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 16:43
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Azerbaycan’dan BM’ye mektup

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, Ermenistan'ın yasaya aykırı adımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdiğini açıkladı. Bakan Bayramov mektupta, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarının mayın ve diğer patlamamış askeri mühimmatlarla kirletilmesine ve bunun ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildiği belirtildi. 15-22 Ağustos tarihleri arasında sadece Laçin bölgesinde Azerbaycan'ın mühendislik tahkimat birimleri tarafından bin 318 anti-personel mayının tespit edilmesinin, bu tehdidin ne kadar büyük ölçekli olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Mektupta ayrıca Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin ilgili hükmüne aykırı olarak Azerbaycan topraklarından yasadışı olarak askeri birliklerini çekmediği ve askeri faaliyetlerini durdurmadığı belirtildi. Ermenistan'ın bu eylemleri durdurmanın aksine, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yeni muharebe mevzileri oluşturmaya devam etmektedir olduğu, güçlendirme çalışmaları yapmakta ve yeni mayınlar döşediği dile getirildi.

Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği restorasyon ve imar çalışmalarına da dikkat çekilen mektupta, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yeni mayınlar döşemesinin bölgede barışın tesisi ve Azerbaycan'ın imar çabaları için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Bu bakımdan Ermenistan'ın savaş suçlarının durdurulması ve Ermenistan'ın cezalandırılmalı gerektiği kaydedildi.

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