DÜNYA
13 Eylül 2022 - 08:38

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik tırmandı: Azerbaycan askerleri arasında kayıplar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktığını ve her iki tarafın da kayıplar verdiğini duyurdu.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 08:38
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik tırmandı: Azerbaycan askerleri arasında kayıplar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit ettiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahelesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.

Ayrıca, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

Azerbaycan Ordusunun bu doğrultuda konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini engellemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği dile getirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ve durumla ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.

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