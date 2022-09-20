SİYASET
20 Eylül 2022 - 08:39

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York'ta bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in girişimi ve katılımıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında New York'ta görüşme meydana geldi.

SİYASET
20 Eylül 2022 - 08:39
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Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumlarına katılmak üzere New York'ta yer alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ABD'nin girişimiyle üçlü görüşmede bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşmeye katıldıkları için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarına teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken son çatışmada ölenlerin yakınlarına ve ailelerine taziyelerini iletti.  Görüşmede, savaş sonrası dönemde bölgede barışın sağlanması ve bu doğrultuda atılması gereken adımlar konusunda Azerbaycan'ın tutumuna en önemli Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12-14 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılar düzenleyerek çatışmalara yol açtığını ve birkaç saat içinde elde ettikleri ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilerek ek kayıplara sebep olduğunu vurguladı.

Bakan Bayramov, Ermenistan'ın 30 sene içerisinde Azerbaycan'ın uluslararası tanınan topraklarının işgal edilmesinin neden olduğu derin sonuçlarına rağmen, 44 günlük Vatan Muharebesi'nin hemen ardından barış anlaşması imzalama önerisini ortaya koyduğunu ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğunu hatırlattı. Azerbaycan'ın Ermenistan ile normalleşme, ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi, benzer şekilde insani yönlerde çabalarına rağmen Ermenistan'ın süreçleri engellediğini ve üçlü bildiriler çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi. Bayramov, liderler arasında üçlü açıklamalar ve Brüksel toplantısının sonuçlarına uygun olarak kalıcı barışın sağlanması için acil görüşmeler yapılmasının önemini vurguladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Ermenistan sınırındaki gerginlik, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan bölgelerine geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın çıkmasıyla başladı. Diplomatik temaslar sonucu, çatışmaların Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi. Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıkladı. Ermenistan ise yaşamını yitiren Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurdu. Çatışmalarda yaşamını yitiren yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerinden 32'si muayeneleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan tarafından Ermenistan'a iade edildi.

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