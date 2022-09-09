GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:08

B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!

Kamu kurumları işe alım duyurularını İŞKUR üzerinden yapmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre B sınıfı ehliyet sahibi olanlara müjdeli memur alımı yapılacağına dair duyuru yapıldı.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:08
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B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!


Kamu kurum ve kuruluşarına yapılacak olan alım ilanlarına bir yenisi daha eklendi. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda kamuya düz memur alımı yapılacağı belirtilirken yayımlanan ilanda başvuru şartlarının arasından B sınıfı sürücü ehliyeti olma maddesinin olduğu görüldü.

Başvuruların yakında açılacağını belirtirken, adayların yerine getirmesi gereken şartları da açıkladı. Peki kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor

Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!



Kamu kurum ve kuruluşlarına normal memurların yanı sıra bilgisayar operatörleri ve teknik elemanlar da aranıyor. Tüm meslekler için adayların en az B kategorisi sürücü belgesine sahip olmaları şart koşuluyor. Kadın ve erkek personel alımında da KPSS 65 ve KPSS puan şartı aranacağı açıklanırken alım işlemlerinin 18-20 Ekim tarihleri ​​arasında Aksaray Sarıyahşi belediyesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Memur alımı genel başvuru şartları

* TC vatandaşı olması

* Kamu haklarından mahrum olmaması

* Memur alımlarında engel teşkil edecek suçlardan mahkum olmaması

* Erkek adaylarda askerlik ilişiğinin olmaması

* Görevin devamlılığına engel olabilecek akıl ve bedensel rahatsızlığı olmaması

Başvuru sırasından gerekli belgeler

Başvuru formunun kurumdan ya da belediyenin www.sariyahsi.bel.tr internet adresi üzerinden temin edilmesi gerekiyor. Başvuru formuna ek olarak ise aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

- Kimlik ve onaylı fotokopisi,

- Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, yoksa onaylı örneği

- Yabancı okuldan mezun olanların denklik belgesi ya da onaylı sureti

- ÖSYM’nin sitesinden alınan KPSS Sonuç Belgesinin doğrulama kodu içeren çıktısı,

- Erkek adayların askerlik ilişiğini kestiği beyanı

- Sürücü belgesi aslı ve onaylı sureti

- 3 Adet Fotoğraf

- Hangi kadro için başvuru yaptığına dair dilekçe,

- Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası ile birlikte onaylı örneği.

Başvuru tarihi ve başvuru yöntemi

 Sözlü sınava katılmak için;

 Adayların 18 Ekim 2022 – 20 Ekim 2022 saatleri arasında başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte Sarıyahşi Belediye Başkanlığı ile dorudan iletişime geçerek 09:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında başvurularını yapabilirler. Şahsen başvuru yapamayacak olan adaylar Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No : 56 Sarıyahşi/Aksaray adresine posta yoluyla başvurabilirler.

Başvuru sahipleri başvuru belgelerini son başvuru tarihi içerisinde belediyenin info@sariyahsi.bel.tr e-posta adresine gönderebilirler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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