Ay Yapım imzası taşıyan Baba dizisi, ilk bölümüyle 15 Şubat 2022'de ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayraktar'ın oturduğu, senaristliğini Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın yaptığı dizi aksiyon ve dram türüyle ekrana geliyor.
Dizi
07 Kasım 2022 - 12:14
Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Baba 23. bölüm fragmanı
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Baba bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diziyi heyecanla bekleyen seyirci yeni bölüm fragmanı araştırıyor. İşte, Baba 23. bölüm fragmanı...
Dizi
07 Kasım 2022 - 12:14
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