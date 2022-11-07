Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Baba 23. bölüm fragmanı

BABA YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

BABA DİZİ KONUSU NEDİR?

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ay Yapım imzası taşıyan Baba dizisi, ilk bölümüyle 15 Şubat 2022'de ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayraktar'ın oturduğu, senaristliğini Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın yaptığı dizi aksiyon ve dram türüyle ekrana geliyor.Sevilen dizi Baba'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Show TV resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.Saruhanlı ailesi, yaşanan bir uçak kazasından sonra çok şaşıracakları bir gerçeği öğrenirler ve ailecek hayatları değişir. Dizi, Saruhanlı ailesinin aksiyon dolu hayat hikayesini anlatıyor.Baba dizisi her hafta Salı akşamı saat 20:00'de Show TV ekranlarında...