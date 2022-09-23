YAŞAM
23 Eylül 2022 - 17:17

Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Kayseri'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci ve babasını öldüren sanıklara 37 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 17:17
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Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı


İlçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak'ta meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarındaki tabanca ile ateş açmış, İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanmıştı. Olayın şüphelileri E.D. ve H.M.D. Kuzey Çevre Yolu'nda yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen baba İbrahim A. da yaşamını yitirmişti.

Tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D., yaptıkları savunmada beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D.'ye ‘kasten öldürme' suçundan 37 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan A.D., H.D. ve L.D.'nin ise beraatlarına kararı verildi.



Yusuf Ziya Ağaşe
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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