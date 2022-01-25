Baba katili 20 yalındaki genç kız müebbetle yargılanacak!

3 Aralık 2021 yılında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan Cansel Dilara Kınalı (20) evde babası Mustafa Kınalı ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını öldüren Cansel Dilara, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Genç kız ifadesi alındıktan sonra tutuklu yargılanması için cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cansel Dilara Kınalı hakkında hazırlanan iddianamede Cansel Dilara Kınalı isimli şüphelinin Mustafa Emre Kınalı'nın öz kızı olduğu, şüphelinin anne ve babasının ayrı olduğu, annesiyle yaşayan şüphelinin ise yapılan beyanlara göre uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.
Suçun işlendiği tarihte ise baba Mustafa Emre Kınalı'nın, Ümraniye'de Dilara Kınalı'nın yaşadığı eve alkollü olarak gittiği ve babanın şüphelinin evinde alkol almaya devam ettiğinin belirtildiği iddianamede baba Kınalı'nın Dilara Kınalı'nın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu fark etmesinin hemen ardından kızıyla arasında sözlü tartışmanın yaşandığı aktarıldı.
Tartışma sonrası Dilara Kınalı'nın bıçakla babasına saldırdığı ve baba Emre Kınalı'nın hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede olayın görgü tanıklarının ifadeleri eklendi ve değerlendirilmeye alınması için Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. müebbet hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame kabul edilmesi sonrası tutuklu olarak yargılanan şüphelinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cansel Dilara Kınalı hakkında hazırlanan iddianamede Cansel Dilara Kınalı isimli şüphelinin Mustafa Emre Kınalı'nın öz kızı olduğu, şüphelinin anne ve babasının ayrı olduğu, annesiyle yaşayan şüphelinin ise yapılan beyanlara göre uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.
Suçun işlendiği tarihte ise baba Mustafa Emre Kınalı'nın, Ümraniye'de Dilara Kınalı'nın yaşadığı eve alkollü olarak gittiği ve babanın şüphelinin evinde alkol almaya devam ettiğinin belirtildiği iddianamede baba Kınalı'nın Dilara Kınalı'nın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu fark etmesinin hemen ardından kızıyla arasında sözlü tartışmanın yaşandığı aktarıldı.
Tartışma sonrası Dilara Kınalı'nın bıçakla babasına saldırdığı ve baba Emre Kınalı'nın hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede olayın görgü tanıklarının ifadeleri eklendi ve değerlendirilmeye alınması için Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. müebbet hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame kabul edilmesi sonrası tutuklu olarak yargılanan şüphelinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.