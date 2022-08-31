YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:27

Baba-Oğlu Av TÜFEğiyle Öldürdü, Geri Dönüp Cesetlere Ikinci Kez Kurşun Yağdırdı - Edirne

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:27
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Baba-Oğlu Av TÜFEğiyle Öldürdü, Geri Dönüp Cesetlere Ikinci Kez Kurşun Yağdırdı - Edirne


Edirne'de köy meydanında silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.


İddialara göre, Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde yaşayan 59 yaşındaki Erol Yılmaz, aralarında husumet bulunan 45 yaşındaki baba Güray Döner ve 18 yaşındaki oğlu Koray Döner'i köy meydanında görünce av tüfeğiyle ateş etti. Baba ve oğul olay mahalinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Erol Yılmaz olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra yine olay mahaline gelen Yılmaz, can veren baba ve oğula ikinci kez kurşun yağdırdı.




İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen jandarma ekipleri Yılmaz'ı gözaltına aldı. Baba ve oğulun cesedi olay mahalinde yapılan incelemenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.



Daha önce beraber çalışmışlar


Köyde yaşayan Gürsel Çetin, olayın şüphelisi ve ölen kişilerin bundan önce beraber çalıştığını söyledi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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