YAŞAM
08 Eylül 2022 - 12:42

Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı

Gaziantep'te bağ evindeki aile faciasında ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Baba-oğuldan geriye ise yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 12:42
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Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı


Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde meydana gelmişti. İddiaya göre, ruhsal sorunlar yaşayan Orhan Adıgüzel (26), bağ evinde bekçilik yapan babası Halil Adıgüzel'i (56) birkaç bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kendisini iple asarak yaşamına son vermişti.

Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaşmıştı



Yaşanan olay sonrası fazla zaman baba-oğuldan haber alamayan yakınları, durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay mahaline gelen jandarma ile sağlık ekipleri, baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılı vaziyette yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası yaşamını yitiren baba-oğlun cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baba-oğuldan geriye beraber çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı

Ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, feci olay sonrası yaşamını yitiren baba-oğuldan geriye ise yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Editörü
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