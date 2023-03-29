YAŞAM
29 Mart 2023 - 18:15

Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertecek! Dünyayı bekleyen felaketlere gözleriniz fal taşı gibi açılacak!

Baba Vanga, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında birçok insanın dikkatini çeken kehanetleri ortaya çıktı. Bazı insanlar Baba Vanga'nın 2023 yılı için dünyayı bekleyen felaket tahminlerinden korkarken, diğerleri ise bunlara inanmıyor. İşte o kehanetleri...

YAŞAM
29 Mart 2023 - 18:15
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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertecek! Dünyayı bekleyen felaketlere gözleriniz fal taşı gibi açılacak!


Baba Vanga, görme yetisini kaybettikten sonra öngörüleriyle ünlenen bir kahindir. Dünya çapında tanınan Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı öngörülerin çoğu gerçekleştiği için, her yıl yapacağı kehanetler merakla bekleniyor. Bu yılki öngörüleri, tüm dünyayı korkutacak nitelikte.

İŞTE BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ

baba vanga



Baba Vanga'nın iddiasına göre, 2023 yılında doğal insan doğumu yasaklanacak ve hükümet liderleri, tüm doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunacaklar. Liderler ve tıp uzmanları, hangi çocuğun doğacağına karar verecekler ve ebeveynler, çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecekler.

NÜKLEER PATLAMA

nükleer patlama

Ünlü kahin, 2023 yılında dünyanın bir nükleer patlama ile karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Bu öngörü, son zamanlarda yapılan nükleer tehdit açıklamaları nedeniyle yeniden gündeme gelmişti.

DÜNYA VE GÜNEŞ'İN DEĞİŞKENLİKLERİ

dünya ve güneş

Baba Vanga'ya göre, 2023 yılında dünyanın yörüngesi değişecek. Dünya yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile büyük iklim krizlerine ve görülmemiş hava olaylarına neden olabileceğinden, bilim insanları bu konu hakkında detaylı çalışmalar yapmaktadır.

Ayrıca, Baba Vanga, 2023 yılında dünyaya görülmemiş bir güneş fırtınasının vuracağını öne sürdü. Bu durumda, tüm elektronik aletler bozulabilir.

BİYOLOJİK SİLAH

biyolojik silah

Son olarak, Baba Vanga'ya göre, insanlar üzerinde biyolojik bir silah kullanımı gerçekleşebilir ve bu kullanım çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olabilir. Biyolojik silah kullanımı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre tamamen yasaklanmıştır.

Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri, dünya için oldukça korkutucu bir gelecek öngörüyor. Ancak, öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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