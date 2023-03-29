Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri tüyler ürpertecek! Dünyayı bekleyen felaketlere gözleriniz fal taşı gibi açılacak!







İŞTE BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ







NÜKLEER PATLAMA

DÜNYA VE GÜNEŞ'İN DEĞİŞKENLİKLERİ

BİYOLOJİK SİLAH

Baba Vanga, görme yetisini kaybettikten sonra öngörüleriyle ünlenen bir kahindir. Dünya çapında tanınan Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı öngörülerin çoğu gerçekleştiği için, her yıl yapacağı kehanetler merakla bekleniyor. Bu yılki öngörüleri, tüm dünyayı korkutacak nitelikte.Baba Vanga'nın iddiasına göre, 2023 yılında doğal insan doğumu yasaklanacak ve hükümet liderleri, tüm doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunacaklar. Liderler ve tıp uzmanları, hangi çocuğun doğacağına karar verecekler ve ebeveynler, çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecekler.Ünlü kahin, 2023 yılında dünyanın bir nükleer patlama ile karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Bu öngörü, son zamanlarda yapılan nükleer tehdit açıklamaları nedeniyle yeniden gündeme gelmişti.Baba Vanga'ya göre, 2023 yılında dünyanın yörüngesi değişecek. Dünya yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile büyük iklim krizlerine ve görülmemiş hava olaylarına neden olabileceğinden, bilim insanları bu konu hakkında detaylı çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, Baba Vanga, 2023 yılında dünyaya görülmemiş bir güneş fırtınasının vuracağını öne sürdü. Bu durumda, tüm elektronik aletler bozulabilir.Son olarak, Baba Vanga'ya göre, insanlar üzerinde biyolojik bir silah kullanımı gerçekleşebilir ve bu kullanım çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olabilir. Biyolojik silah kullanımı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre tamamen yasaklanmıştır. Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri, dünya için oldukça korkutucu bir gelecek öngörüyor. Ancak, öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.