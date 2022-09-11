Babaannesine kızan genç evi yaktı













Yangın, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, babaannesine öfkelenen genç saat 15.00 civarlarında babaannesinin ikamet ettiği evi yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü. Yangının kontrol altına alındığı dairede gece saatlerinde belli olmayan sebep dolayısıyla tekrardan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan iki yangında da dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.Olayı anlatan mahalle sakini Ömer Tek, “Bugün saat 3 civarlarında patlama oldu. Evin çerçevesi dışarıya düştü sonrasında pencereden lav fışkırdı. İtfaiye geldi yangına müdahalede bulundu söndürdü. Fakat bu saatlerde bir daha yangın çıktı. Görgü tanıklarına göre ev sahibinin torunları yaktı diyorlar ancak net bir bilgi yok. Bu saate alev aldı tekrardan itfaiye geldi söndürdü. Patlama evin çerçevesini 5-6 metre fırlattı. Mahalleli korktu. O anda evde kimse yoktu, yaşlı teyzemiz Allah'tan evde değildi kızına gitmişti” dedi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.