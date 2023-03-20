Babadan dededen kalan miras varsa dikkat! Bunu yapanların tapusu üstüne geçecek: Kolay yolu açıklandı







TAPU SORGULAMALARI NASIL YAPILIR







Miras durumu olan insanlar tapu sorgulamalarını nasıl yapacağını ve tapularını nasıl üstlerine alacaklarını merakla araştırıyor. Peki tapu sorgulamaları nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Miras durumu olan bir vatandaşın ev, arsa veya dükkan hangi taşınmaz olursa olsun veraset ilamı çıkarması gerekmektedir. Miras ile ilgili tapu işlemlerini doğru ve eksiksiz yapmak çok önemlidir çünkü bunun hukuki anlamları vardır. Tapu sorgulama işlemleri Müdürlüklere gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor. Sorgulama işlemleri http://webtapu.tkgm.gov.tr/ internet sitesi üzerinden ya da webtapu uygulamasını kullanarak yapılabiliyor.Miras kalan evin ya da arsanın tapusunu üstünüze almak için ilk olarak veraset ilamı çıkarmanız gerekiyor. Bunun için fotoğraflı kimlik, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafla birlikte tapu müdürlüklerine başvuru yapmak gerekiyor. Miras kalan taşınmaz mal bina ise deprem sigortası gibi talep edilen bütün belgelerle birlikte başvuru yapmak gerekiyor. Takbis olarak adlandırılan uygulama Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde kaydı bulunan bütün verilerin dijital ortamda kullanılması, takip edilmesi, kontrol edilmesi için düzenlenen e-Devlet projesi olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak 2002 senesinde pilot çalışması yapılan uygulama 2012 senesinde bütün müdürlüklerde kullanılmaya başlanmıştır. 973 Tapu Müdürlüğü 1 yurtdışı temsilciliği Takbis üzerinden vatandaşların işlemlerini yapmaktadır.