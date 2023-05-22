Babala TV’ye çıkan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Gülen’e çağrısını salona dinletti!













CHP lideri ve Millet İtt,fakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye konuk olarak katıldı. Burada, Uğur'un hazırlayıp sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'da izleyicilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 7 saat gibi bir süre programda kaldı. Çarşamba günü yayınlanması beklenen Mevzular Açık Mikrofon programından bazı alıntılar sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da hesaplarında peş peşe paylaşıldı. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu’nun katılım gösterdiği programın yaklaşık yedi saat sürdüğünü söyledi.Seyircilerden biri FETÖ ile ilgili bir soru sorduğunda Kılıçdaroğlu'nun seyircilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini salona dinlettirdiği görüldü.Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen için ne dedi? Dönemin Başbakanı Erdoğan, Türkiye'nin 10. Olimpiyat Oyunları'nda yaptığı konuşmada, "Yurt dışında olup vatan hasreti çeken bizlerin arasında görmek istiyoruz" dedi ve "Evden uzakta olmak da garip bir şey" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında; orada zaten bir anlam yüklendiğini belirterek bu gariplipe tahammül edemediklerini söyledi. Erdoğa, ayrıca "Bu sıla hasreti bitmelidir. Bitsin istiyoruz" şeklinde ifadeler de kullanmıştı.