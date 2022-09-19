YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:25

Babasını çekiçle öldüren Rus gençten cinayet itirafı: 'Çocukluktan bu yana hayalimdi'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan babasını çekiçle öldürmekle suçlanan Dmitry Stepanov, olaydan hemen sonra ‘cinayet itirafı' adlı bir video yayınladı. Stepanov, “Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonu itibariyle hayalim meydana geldi. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ancak ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden pişman değilim” dedi.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:25
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Babasını çekiçle öldüren Rus gençten cinayet itirafı: 'Çocukluktan bu yana hayalimdi'


Olay, dün Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine otele gelen sağlık personelleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yollandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov'un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.
Öte yandan, olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

“Çocukluktan bu yana hayalimdi”



Cinayeti gerçekleştirdiği günün akşamında sonra sosyal medya üzerinden bir paylaşım sitesinde ‘cinayet itirafı' başlıklı video yayınlayan Stepanov, şunları söyledi:

“Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana ‘sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız' derdi ve bakın sonu itibariyle çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ancak Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonu itibariyle hayalim meydana geldi. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ancak ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim.”

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Haber Editörü
Haber Editörü
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