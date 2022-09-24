Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, hem de ihbarda yer alan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 11:29
Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti
Mersin'de dün gece av tüfeğiyle babasını öldürüp, sabah "babam evde hareketsiz" yatıyor diye ihbar eden H.B.'nin ekiplerin titiz çalışması sonucunda katil olduğu ortaya çıktı.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 11:29
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