Babasını toprağa yeni koymuştu Özge Ulusoy herkese ateş püskürdü







Babasının mezarı başında yazdı







Manken Özge Ulusoy geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş ve toprağa vermişti. Henüz acısı taze iken sosyal medyada gelen tepkilere dayanamayan Özge Ulusoy sosyal medya hesabından adeta öfke saçtı.Geçtiğimiz günlerde babasını elim bir trafik kazası ile kaybeden ve ardından toprağa veren ünlü manken Özge Ulusoy henüz acısı taze iken sosyal medyada eleştiri ve yaftalara maruz kaldı. Bu eleştirilere sessiz kalamayan ünlü model Özge Ulusoy babasının mezarı başında yaptığı paylaşım ile adeta eleştirilere ateş püskürdü.İşte Özge Ulusoy’un sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşımlar.