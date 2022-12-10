MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 21:41

Babasını toprağa yeni koymuştu Özge Ulusoy herkese ateş püskürdü

Babasını henüz yeni kaybetmenin acısını yaşarken ünlü isim gelen eleştirilere dayanamadı…

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 21:41
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Babasını toprağa yeni koymuştu Özge Ulusoy herkese ateş püskürdü


Manken Özge Ulusoy geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş ve toprağa vermişti. Henüz acısı taze iken sosyal medyada gelen tepkilere dayanamayan Özge Ulusoy sosyal medya hesabından adeta öfke saçtı. Özge Ulusoy

Babasının mezarı başında yazdı

Geçtiğimiz günlerde babasını elim bir trafik kazası ile kaybeden ve ardından toprağa veren ünlü manken Özge Ulusoy henüz acısı taze iken sosyal medyada eleştiri ve yaftalara maruz kaldı. Bu eleştirilere sessiz kalamayan ünlü model Özge Ulusoy babasının mezarı başında yaptığı paylaşım ile adeta eleştirilere ateş püskürdü. Özge Ulusoy



İşte Özge Ulusoy’un sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşımlar. Özge Ulusoy

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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