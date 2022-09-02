YAŞAM
02 Eylül 2022 - 19:15

Babasının Mezarı Başında Ölü Bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir genç babasının mezarı başında ölü bulundu.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 19:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Babasının Mezarı Başında Ölü Bulundu


Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç babasının mezarı başında ölü bulundu.


Olay, Efeler ilçesi Kemer Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık ziyaretine gelen bir kişi bölgede oluşan yoğun kokunun ardından mezarlığın başında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Durumu mezarlık görevlilerine bildirmesinin ardından, görevliler bölgeye gelerek yerde yatan şahsın ölü olduğunu gördü. Mezarlık görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede olay mahali inceleme çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelerde gencin, 2 yıl önce vefat eden babası Şaban Çoban'ın mezarı başında birkaç gün önce vefat ettiğini belirledi. Kimlik tespiti için yapılan çalışmalarda gencin 33 yaşındaki Yusuf Çoban olduğu öğrenildi. Mezarlık çevresinde yapılan aramada gencin yanında küçük bir çanta bulundu. Çanta içerisinde yapılan incelemelerde ise birkaç parça kıyafet ile şeker hastalarının kullandığı insülin iğneleri bulundu.




Bölgeye gelen Efeler Belediyesi ekipleri, yapılan işlemlerin ardından talihsiz gencin cansız bedeni alarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Çoban'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...