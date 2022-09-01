Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Pulur Mahallesi çocuk parkında yaşandı. Parkta oynayan bir çocuğun bacağı kaydırak demirlerine sıkıştı. Durum Sivas belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:16
Bacağı Kaydırak Demirine Sıkıştı, Yardımına Itfaiye Ekipleri Koştu
Bacağı kaydırak demirine sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu .
YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:16
Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Pulur Mahallesi çocuk parkında yaşandı. Parkta oynayan bir çocuğun bacağı kaydırak demirlerine sıkıştı. Durum Sivas belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
EDİTOR
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