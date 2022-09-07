YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:10

Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış

İzmir'in Aliağa ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgada bacanağını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısının olayın hemen ardından kahvehaneye girerek çay içtiği ve orada bulunanlara cinayet işlediğini anlattığı öğrenildi.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:10
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Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış


Olay, Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı yakınlarında oldu. İddiaya göre, H.T. koyunları otlattığı sırada yanına gelen bacanağı Ali Balcı (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede H.T. yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Balcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Balcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayeti işledikten sonra kahveye gitmiş



Tartışmanın, kayınpederlerinin arazisini bir sene Ali Balcı'nın bir sene ise H.T.'nin kullanması gerektiği ve aralarında anlaşamamaları üzerine çıktığı öne sürülürken, cinayet zanlısı H.T. olayın hemen ardından kahvehaneye girerek çay içtiği ve orada bulunanlara bacanağı Ali Balcı'yı vurduğunu ona gidip bakmalarını söylediği öğrenildi. Öte yandan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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Haber Editörü
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