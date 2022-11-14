Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 01:32

Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Türkiye'deki ünlü isimler arasında yer alan Bade İşçil hem güzelliği hem de oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Bade İşçil’in kim oldu ğu, nereli olduğu soruları araştırılıyor. İşte Bade İşçil hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 01:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Türk televizyon sektöründe en beğenilen oyuncular arasında yer alan Bade İşçil güzelliğiyle de konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun hayatı hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte Bade İşçil hakkında merak edilen tüm detaylar…

BADE İŞÇİL KİMDİR?

8 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Bade İşçil, İstanbul doğumludur. Romanya ve Bulgaristan kökenli olan güzel oyuncunun anne ve babası ise 1999 tarihinde ayrıldı. Yeditepe Üniversitesi'nde Moda ve t-Tasarım bölümünde eğitim alan Bade İşçil, ilk kez Star TV ekranlarında kamera karşısına geçti.

Bade İşçil kimdir

Star TV'de yayınlanan Evlere Şenlik programının sunuculuğunu yapan Bade İşçil, her zaman oyunculuğa ilgi duymuştur. Yönetmen Andaç Haznedaroğlu tarafından keşfedildi Bade İşçil, Gülpare dizisi ile oyunculuk sektörüne adım attı. İpek Bilgin ile Ümit Çırak’tan oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, 2007 yılında ise Cine5’te ekrana gelen Metropol Cafe isimli komik dizide rol aldı. 2009-2011 yılları arasında ekranlarda yer alan Ezel dizisinde ise Şebnem Sertuna karakterine hayat verdi. Dizinin final yapması ile birlikte Kuzey Güney isimli dizide rol alan Bade İşçil, sergilediği performans ile ödül almayı başardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile tanınan Bade İşçil,adını tüm Türkiye’ye duyurdu.

Üniversitede moda ve tasarım konusunda Eğitim alan güzel oyuncu kendisine bir Moda Evi açtı. En büyük hayalini gerçekleştiren Bade İşçil, hızlı ve uzun yürüyüş yapmayı da çok seviyor. 2013 yılında işadamı Malkoç Sualp ile hayatını birleştiren Bade İşçil’in boyu ise 1.73’tür.

Bade İşçil

BADE İŞÇİL’İN YER ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

2006-Gülpare

2007-Metropol Cafe

2009-2011 yıllarında Ezel

2011-2013 yıllarında Kuzey Güney

2017-Eski Sevgili (Film)

2017-Ufak Tefek Cinayetler

2020-Aşk 101

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi,...
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin...
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı...
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı...
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi,...
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu...
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli...
Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi,...
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi: 'Çok ciddiye almamak gerek'
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi:...
Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım? İnternet yavaşlığı ne zaman bitecek?
Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım?...
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı,...
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain...
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden ödeyecek e-Devlet'ten başvuru yeter
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden...
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar...