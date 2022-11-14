Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

BADE İŞÇİL KİMDİR?





BADE İŞÇİL’İN YER ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

Türk televizyon sektöründe en beğenilen oyuncular arasında yer alan Bade İşçil güzelliğiyle de konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun hayatı hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte Bade İşçil hakkında merak edilen tüm detaylar…8 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Bade İşçil, İstanbul doğumludur. Romanya ve Bulgaristan kökenli olan güzel oyuncunun anne ve babası ise 1999 tarihinde ayrıldı. Yeditepe Üniversitesi'nde Moda ve t-Tasarım bölümünde eğitim alan Bade İşçil, ilk kez Star TV ekranlarında kamera karşısına geçti.Star TV'de yayınlanan Evlere Şenlik programının sunuculuğunu yapan Bade İşçil, her zaman oyunculuğa ilgi duymuştur. Yönetmen Andaç Haznedaroğlu tarafından keşfedildi Bade İşçil, Gülpare dizisi ile oyunculuk sektörüne adım attı. İpek Bilgin ile Ümit Çırak’tan oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, 2007 yılında ise Cine5’te ekrana gelen Metropol Cafe isimli komik dizide rol aldı. 2009-2011 yılları arasında ekranlarda yer alan Ezel dizisinde ise Şebnem Sertuna karakterine hayat verdi. Dizinin final yapması ile birlikte Kuzey Güney isimli dizide rol alan Bade İşçil, sergilediği performans ile ödül almayı başardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile tanınan Bade İşçil,adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Üniversitede moda ve tasarım konusunda Eğitim alan güzel oyuncu kendisine bir Moda Evi açtı. En büyük hayalini gerçekleştiren Bade İşçil, hızlı ve uzun yürüyüş yapmayı da çok seviyor. 2013 yılında işadamı Malkoç Sualp ile hayatını birleştiren Bade İşçil’in boyu ise 1.73’tür.2006-Gülpare 2007-Metropol Cafe 2009-2011 yıllarında Ezel 2011-2013 yıllarında Kuzey Güney 2017-Eski Sevgili (Film) 2017-Ufak Tefek Cinayetler 2020-Aşk 101