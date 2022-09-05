SPOR
05 Eylül 2022 - 22:51

Bafetimbi Gomis 3. golünü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Gomis, 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

SPOR
05 Eylül 2022 - 22:51
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Bafetimbi Gomis 3. golünü attı


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezon ilk defa 11'de başladı. Mücadelenin 36. dakikasında sahneye çıkan Gomis, skoru 1-1'e getirdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu daha önceden Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve 1'er gol kaydetti. Gomis 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 76. dakikada yerini Haris Seferovic'e bıraktı.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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