YAŞAM
07 Eylül 2022 - 23:32

Bağ evinde aile faciası: 2 ölü

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir genç, bekçilik yaptıkları bağ evinde cinnet geçirince önce babasını bıçaklayarak öldürdü sonra da kendisini asarak yaşamına son verdi.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 23:32
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Bağ evinde aile faciası: 2 ölü


Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel (56) ile ruhsal sorunlar yaşayan oğlu Orhan Adıgüzel (26) bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında cinnet geçiren Orhan Adıgüzel, öfkesine hakim olamayarak babasını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan baba, olay mahalinde yaşamını yitirdi. Babasının ölümüne yol açan Orhan Adıgüzel ise kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Baba-oğuldan haber alınamayınca korkunç manzara ile karşılaşıldı



Yaşanan olay sonrası fazla zaman baba oğuldan haber alamayan yakınları durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılma sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası yaşamını yitiren baba ile oğulun cansız bedenleri olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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