Bağ-Kur primlerine tarihi reform! Primler SSK'lılarla eşitleniyor: Emeklilik 5 yıl öne çekiliyor!







BAĞ-KUR İLE SGK ARASINDAKİ FARK NEDİR?







Bugünden itibaren BAĞ-KUR'dan SSK'ya kayıt olursam emekli maaşım yükselir mi?

SSK ve BAĞ-KUR'daki hizmet sürem aynı, hangi statüden emekli maaşı alabilirim?

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI SSK VE BAĞ-KUR İÇİN AYNI MI?

PRİM EŞİTLEMESİ BÜTÜN BAĞ-KUR'LULARI KAPSIYOR MU?

EYT Yasası'nın ardından çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Bağ-Kur'un berber, marangoz, bakkal, terzi gibi milyonlarca küçük esnafını emekliye ayırmak için gereken ikramiye gün sayısı SSK'lı sayısı kadar olacak. Bu Bağ-Kur'luların 9.000 prim gün yerine 7.200 günde emekli olmalarını sağlıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, iki sigorta bölümü arasındaki 1.1800 günlük zaman farkını ortadan kaldıracak ve emeklilik için gerekli primlerin süresini ayarlayacaktır.Sosyal Güvenlik Reformu ile işçi ve memurların emeklilik gün sayısı 7.200 gün (20 yıl) olarak belirlenmiştir. Ancak Bağkurlular için bu süre 9.000 gün (25 yıl) olarak belirlendi. Bu nedenle Bağ-Kur'luların daha fazla prim yatırmaları ve daha geç emekli olmaları gerekmektedir. SSK'da kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında 7.200 gün primli, Bağ-Kur'da kadınlar 58 yaşında 60 gün, erkekler 9.000 gün primli emekli oluyor. Genel olarak SGK'lıların emeklilik tarihi hesaplamalarında ilk işe giriş ve sigortalılık tarihi, Bağ-Kur'un emeklilik tarihi ise fiili prim ödeme tarihi esas alınmaktadır.Bu, daha düşük sigorta primleri ve daha yüksek emekli maaşları avantajına sahiptir. 2000'den önce Bağ-Kur'dan SSK'ya geçerlerse emekli maaşları yüzde 15-20 artacak.1 Ekim 2008 tarihinde veya sonrasında yeni kaydolan kişiler, hayatlarının geri kalanında en yüksek hizmet statülerinden emekli olmaya hak kazanırlar. Bundan önceki sigortalılar, son 7 hizmet yılı için fazla hizmet yılı statüsüne bağlı olup, hizmet sürelerinin aynı olması halinde, aynı hizmet süresine sahip olan sonuncusu hak kazanır. Emekli maaşınızda aldığınız ek ücretler ve ek ücretler buna göre hesaplanacaktır.8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK'ya katılanlar 3600 günde emekli olmaya hak kazanırken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim ödedikten sonra emekli maaşı almaya hak kazanırlar.Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e göre, küçük esnafı daha düşük primle emekli edebilecek bir model üzerinde çalışma yapılıyor. Reform paketi, bir esnafın emekli olması için gereken ikramiye gün sayısının SGK'lıların gün sayısına eşit olduğunu varsaymaktadır. Bu Bağ-Kur'luların 9.000 prim gün yerine 7.200 günde emekli olmalarını sağlıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, iki sigorta bölümü arasındaki 1.1800 günlük zaman farkını ortadan kaldıracak ve emeklilik için gerekli primlerin süresini ayarlayacaktır. Yönetmelik, farklı mesleklerden çalışanlar arasında dengeyi sağlayacak ve SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günlük farkını ortadan kaldıracak. Prim eşitleme yöntemi, giriş tarihine göre değişecek.