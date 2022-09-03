GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 12:15

Bagajlarını dolduran Bulgarlar: 'Türkiye çok ucuz'

Bulgarların alışveriş cenneti duruma gelen Edirne'ye akın Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 12:15
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Bagajlarını dolduran Bulgarlar: 'Türkiye çok ucuz'

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin yaklaşık olarak her noktasına park edilen Bulgar plakasına sahip araçlar adeta şehri istila etti.

“Türkiye çok ucuz”

Bulgaristan'dan gelen Yusuf Yusufova, Türkiye'de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız” dedi. Dimka Yusufova, “Türkiye çok ucuz her şeyi buradan alıyoruz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim takım ne ihtiyaç varsa aldık” dedi.

Nevin Asenova, “Burası çok uygun oturma odası aldım. Halılar aldım yatak odası, tüller aldım. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsatı değerlendirin. İngiltere'den geliyorum. Bulgaristan'daki evimizin ihtiyaçlarını buradan karşıladık” dedi. Saffet Asenova, "Burası çok uygun ürünler de güzel. İngiltere'den ta buraya geldik. Halı perde gibi ne ihtiyacımız varsa aldık. Çocuklara da bir şeyler alacağız” dedi.

“Müşterilerimizin yüzde 90'ı Bulgarlardan oluşuyor”

Pazar Esnafı Mehmet Demir, “Müşterilerimizin yüzde 90'ı Bulgarlardan oluşuyor. Leva yükseldiği için bizden alıyorlar Bulgaristan'da satışını da yapıyorlar. Onlar da orada pazarcılık yapıyor. Bizim ürünler kendilerine cazip geliyor. Biz de İstanbul'dan gelip bu pazarda satış yapıyoruz. Etiketlerimiz de Bulgarca oluyor. Burada getirip ürünlerimizi Bulgarlara satıyoruz" dedi.

 

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Haber Editörü
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