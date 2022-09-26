GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 11:17

Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık, kan donduran görüntüler hakkında mahkeme kararı aldırdı..

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçaklayarak öldürdü. Annenin kafasını keserek balkona atan zanlı, evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken evde çıkan yangın söndürüldü. Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı ise o anın görüntüleri hakkında yayın yasağı getirdi.

GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 11:17
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık, kan donduran görüntüler hakkında mahkeme kararı aldırdı..


Tüm Türkiye'yi ağaya kaldıran olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Fevziçakmak semtinde meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Ali S. 58 yaşındaki annesi Hava S.'yi bıçakladı. Daha sonra annesinin başını kesen Ali S. kesik başı balkondan aşağı attı.

Talihsiz kadının kesik başı yoldan geçen motokuryenin önüne düşerken mahalle birden ayağa kalktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edilirken Çevik Kuvvet evin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisleri karşısında gören Ali S., ise polise direnmek isterken o sırada evi ateşe verdi. Devreye itfaiye ekipleri girdi evde çıkarına yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa at

Anne katili zanlı gözaltına alındı!

Uzun uğraşlar sonrasında Özel Harekat Polisi, Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Ali S.'yi gözaltına alırken, olay anı orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olay tüm Türkiye'de infial yarattı.

Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ayrı ayır açıklamalar yaparken Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler hakkında yayın yasağı talebi çıkardı. Talep Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilirken sosyal medyada dolaşan görüntülerin yayınlanması yasaklandı.

Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa at

Diğer taraftan görüntüleri çekip sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edilen S.A. (19) babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişinin "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçlamasından gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama!

İstanbul Valiliği tarafından yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise Bağcılar'da ikamet eden ve annesi Hava S'yi vahşice katleden Ali S.'nin emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada Ali S. isimli şahsın daha önceden ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde kaldığı ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken son olarak 1 ay önce taburcu edildiği ve aynı zamanda şahsın uyuşturucu kullandığına dair 1 kaydının olduğu da tespit edildiği ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler
Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor
ABD 10 milyon varil petrol satıyor! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi..
ABD 10 milyon varil petrol satıyor! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi..
TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? TOKİ'de erken ödemeye indirim kampanyasının detayları belirlendi!
TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? TOKİ'de erken ödemeye indirim kampanyasının detayları belirlendi!
Son Haberler
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip...
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması...
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt!...
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü