Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık, kan donduran görüntüler hakkında mahkeme kararı aldırdı..













Anne katili zanlı gözaltına alındı!

İstanbul Valiliği'nden açıklama!

Tüm Türkiye'yi ağaya kaldıran olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Fevziçakmak semtinde meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Ali S. 58 yaşındaki annesi Hava S.'yi bıçakladı. Daha sonra annesinin başını kesen Ali S. kesik başı balkondan aşağı attı. Talihsiz kadının kesik başı yoldan geçen motokuryenin önüne düşerken mahalle birden ayağa kalktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edilirken Çevik Kuvvet evin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisleri karşısında gören Ali S., ise polise direnmek isterken o sırada evi ateşe verdi. Devreye itfaiye ekipleri girdi evde çıkarına yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Uzun uğraşlar sonrasında Özel Harekat Polisi, Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Ali S.'yi gözaltına alırken, olay anı orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olay tüm Türkiye'de infial yarattı. Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ayrı ayır açıklamalar yaparken Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler hakkında yayın yasağı talebi çıkardı. Talep Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilirken sosyal medyada dolaşan görüntülerin yayınlanması yasaklandı.Diğer taraftan görüntüleri çekip sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edilen S.A. (19) babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişinin "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçlamasından gözaltına alındığı bildirildi.İstanbul Valiliği tarafından yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise Bağcılar'da ikamet eden ve annesi Hava S'yi vahşice katleden Ali S.'nin emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada Ali S. isimli şahsın daha önceden ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde kaldığı ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken son olarak 1 ay önce taburcu edildiği ve aynı zamanda şahsın uyuşturucu kullandığına dair 1 kaydının olduğu da tespit edildiği ifade edildi.