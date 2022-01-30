YAŞAM
30 Ocak 2022 - 18:44

Bağcılar'da bir binanın giriş katındaki yangın panik yarattı

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir apartmanın giriş katında çıkan yangın panik yaratırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM
30 Ocak 2022 - 18:44
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Bağcılar'da bir binanın giriş katındaki yangın panik yarattı



İstanbul Bağcılar’da gerçekleşen yangında edinilen bilgilere göre bir binanın giriş katında sebebi bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı. Paniğe yol açan yangına ihbar yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek müdahalelerde bulundu. Yangın söndürme çalışmaları sürerken olay ile ilgili inceleme başaltıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 




EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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